Środa 12 marca 2025 Zabezpiecz swój sprzęt z listwa przepięciowa Philips!

Autor: materiały partnera | 05:25 Zabezpiecz swój sprzęt przed przepięciami z listwami przepięciowymi Philips! W dzisiejszych czasach, gdy nasze domy są wypełnione drogim sprzętem elektronicznym, ochrona przed przepięciami staje się niezbędna. Listwy przepięciowe Philips to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także wygoda i funkcjonalność. Dzięki zaawansowanej technologii, takiej jak funkcja Power Blocker, listwy te automatycznie odcinają zasilanie w przypadku wykrycia przepięcia, chroniąc podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.









Zabezpiecz swój sprzęt przed przepięciami z listwami przepięciowymi Philips!

W dzisiejszych czasach, gdy nasze domy są wypełnione drogim sprzętem elektronicznym, ochrona przed przepięciami staje się niezbędna. Listwy przepięciowe Philips to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także wygoda i funkcjonalność. Dzięki zaawansowanej technologii, takiej jak funkcja Power Blocker, listwy te automatycznie odcinają zasilanie w przypadku wykrycia przepięcia, chroniąc podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.

Philips oferuje szeroką gamę listw przepięciowych, które różnią się liczbą gniazd, poziomem ochrony, dodatkowymi funkcjami (jak porty USB) oraz designem czy kolorem. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz listwy do domu, biura czy do ochrony specjalistycznego sprzętu, Philips ma odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Porównanie listw przepięciowych Philips

Poniżej przedstawiamy porównanie wybranych modeli listw przepięciowych Philips w formie tabeli, aby ułatwić Ci wybór najlepszej opcji dla Twoich potrzeb.







Dlaczego warto wybrać listwy przepięciowe Philips?

Skuteczna ochrona przed przepięciami – Listwy Philips absorbują energię przepięciową do 900 J, co zapewnia bezpieczeństwo Twoich urządzeń. Funkcja Power Blocker – Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku wykrycia przepięcia. Ochrona przed dziećmi – Zaślepki gniazd chronią przed dostępem dzieci. Dodatkowe funkcje – Porty USB do ładowania urządzeń, filtry EMI/RFI tłumiące zakłócenia, a także ergonomiczne rozwiązania, takie jak gniazda pod kątem czy organizery kabli. Gwarancja na sprzęt – Philips oferuje gwarancję na podłączony sprzęt nawet do 100 000 EUR.

Podsumowanie

Listwy przepięciowe Philips to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce zabezpieczyć swój sprzęt przed przepięciami i jednocześnie cieszyć się dodatkowymi funkcjami, takimi jak ładowanie USB czy redukcja zakłóceń elektromagnetycznych. Wybierz model dopasowany do swoich potrzeb i ciesz się spokojem, wiedząc, że Twoje urządzenia są bezpieczne!

*EMI/RFI eliminujące zakłócenia.

Wybierz najlepszą listwę przepięciową Philips i zadbaj o bezpieczeństwo swojego sprzętu już dziś!









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.