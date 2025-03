Sobota 15 marca 2025 Mega promocja na multi-zakupy marki MAD DOG. Rzuć okiem na fotel gamingowy GCH701R!

Autor: Adam | 05:45 Jeżeli szukasz wygodnego i funkcjonalnego fotela do grania, MAD DOG GCH701R będzie doskonałym wyborem. Jednak to nie jedyny produkt marki MAD DOG, na który warto zwrócić uwagę. Trwaciekawa promocja na Media Expert, możesz nabyć drugi produkt marki MAD DOG 30% taniej, a także kolejne produkty z jeszcze większymi rabatami. Sprawdź koniecznie!









Fotel gamingowy MAD DOG GCH701R w kolorze czarno-czerwonym to propozycja dla graczy poszukujących komfortu i funkcjonalności. Wyposażony w regulowane podłokietniki oraz oparcie, pozwala na dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb. Obicie z ekologicznej skóry zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Dodatkowe poduszki podpierające kark i odcinek lędźwiowy wspierają prawidłową postawę podczas długich sesji gamingowych. Stabilna konstrukcja i dopuszczalne obciążenie do 150 kg gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Fotel jest dedykowany dla osób o wzroście od 160 do 180 cm.



Specyfikacja techniczna

Rekomendowany wzrost użytkownika: 160 - 180 cm

160 - 180 cm Materiał obicia: Skóra ekologiczna

Skóra ekologiczna Dopuszczalna waga: 150 kg

150 kg Podświetlenie RGB: Nie

Nie Regulacja podłokietników: Góra-dół, Prawo-lewo

Góra-dół, Prawo-lewo Wysokość siedziska: 43 - 53 cm

43 - 53 cm Regulowane oparcie: Tak, odchylenie do 160 stopni

Tak, odchylenie do 160 stopni Zagłówek: Tak

Tak Funkcja bujania: Tak

Tak Poduszka lędźwiowa: Tak

Tak Podnóżek: Nie

Nie Waga fotela: 17,5 kg







Komfort użytkowania



Fotel MAD DOG GCH701R został zaprojektowany z myślą o komforcie podczas długotrwałego użytkowania. Regulowane podłokietniki umożliwiają dostosowanie ich wysokości oraz położenia w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na optymalne wsparcie przedramion. Oparcie z możliwością odchylenia do 160 stopni umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji zarówno podczas grania, jak i odpoczynku. Dodatkowe poduszki podpierające kark i odcinek lędźwiowy wspierają prawidłową postawę, redukując ryzyko bólu pleców.



Materiały i wykonanie



Obicie fotela wykonane jest z ekologicznej skóry, co zapewnia trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie, co jest istotne przy intensywnym użytkowaniu. Stabilna konstrukcja fotela oraz solidna podstawa gwarantują bezpieczeństwo i długowieczność produktu.



Regulacje i funkcje dodatkowe



Fotel MAD DOG GCH701R oferuje szereg regulacji, które pozwalają na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oprócz wspomnianej regulacji podłokietników i oparcia, możliwa jest również zmiana wysokości siedziska w zakresie od 43 do 53 cm. Funkcja bujania pozwala na chwilę relaksu podczas przerw w grze. Brak podnóżka może być minusem dla niektórych użytkowników, jednak ergonomiczny design fotela rekompensuje tę niedogodność.



Promocja w Media Expert







Obecnie w sklepie Media Expert trwa promocja na produkty marki MAD DOG. Przy zakupie dwóch produktów, drugi można nabyć z 30% rabatem. Przy zakupie trzech wybranych produktów otrzymujemy 55% rabatu, przy czterech – 80%, a przy pięciu najtańszy z nich kosztuje tylko 1 zł. To doskonała okazja, aby skompletować zestaw gamingowy w atrakcyjnej cenie.



Podsumowanie



Fotel gamingowy MAD DOG GCH701R w kolorze czarno-czerwonym to propozycja dla graczy ceniących komfort i funkcjonalność. Liczne możliwości regulacji, solidne materiały oraz ergonomiczny design sprawiają, że jest to produkt wart uwagi. Dodatkowo, trwająca promocja w Media Expert pozwala na zakup tego oraz innych produktów marki MAD DOG w atrakcyjnych cenach.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







