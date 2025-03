Sobota 15 marca 2025 NVidia i renderowanie neuronowy, premiera platformy RTX Remix oraz demo Half-Life 2 RTX

Autor: Adam | źródło: NVidia | 04:02 Na kilka dni przed rozpoczęciem tegorocznej konferencji GDC (Game Developers Conference), nVidia ogłosiła nowości w temacie techniki renderowania neuronowego nVidia RTX. Wśród zapowiedzi znalazły się informacje odnośnie implementacji neuronowych shaderów do wersji preview bibliotek Microsoft DirectX w kwietniu, osiągnięcia przez DLSS 4 ważnego kamienia milowego w postaci ponad 100 gier i aplikacji wykorzystujących tę technikę, oficjalnej wersji platformy RTX Remix i wersji demonstracyjnej gry Half-Life 2 RTX, zestawu nVidia RTX Kit, który otrzymał dużą aktualizację z obsługą Unreal Engine 5 dla RTX Mega Geometry i RTX Hair na czele oraz zapowiedzi dwóch gier wykorzystujących autonomiczne postacie stworzone dzięki silnikowi nVidia ACE.



Oto krótkie podsumowanie wszystkich nowości:



nVidia i Microsoft inaugurują nową erę dla gier komputerowych dzięki technice neuronowego cieniowania



Firmy nVidia i Microsoft zapowiedziały, że obsługa neuronowego cieniowania pojawi się w wersji preview DirectX w kwietniu, odblokowując moc wykorzystujących AI rdzeni Tensor w kartach graficznych nVidia GeForce RTX.







Renderowanie neuronowe stanowi rewolucję w programowaniu grafiki komputerowej, wykorzystując oprócz tradycyjnych technik renderowania sztuczną inteligencję w celu radykalnego zwiększenia liczby wyświetlanych klatek na sekundę, poprawy jakości obrazu i zmniejszenia wykorzystania zasobów systemowych. Pakiet nVidia RTX Neural Shaders SDK umożliwia programistom trenowanie danych gry i kodu shaderów na komputerze wyposażonym w kartę RTX oraz przyspieszanie odwzorowań neuronowych i wag modeli za pomocą rdzeni nVidia Tensor. Umożliwia to szybsze i wydajniejsze renderowanie w czasie rzeczywistym.



RTX Kit trafia do Unreal Engine 5



nVidia udostępniła dzisiaj wsparcie technik RTX Mega Geometry oraz RTX Hair w Unreal Engine 5.



nVidia RTX Kit to zestaw technik związanych z renderowaniem neuronowym, wykorzystywanych do implementacji ray tracingu w grach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, renderowania scen o ogromnej geometrii i tworzenia fotorealistycznych postaci. Karty graficzne nVidia GeForce RTX serii 50 zapewniają znaczące przyspieszenie działania w przypadku wykorzystania ray tracingu do generowania włosów i futra w grach, rendering linear swept sphere (LSS). LSS to krok w kierunku renderowania wysokiej jakości cyfrowych postaci w czasie rzeczywistym poprzez zastąpienie typowych trójkątów sferami, które mogą reprezentować poszczególne pasma włosów z większą dokładnością i wydajnością.







Na tegorocznych targach CES nVidia zaprezentowała możliwości renderowania neuronowego za pomocą niesamowitego dema technologicznego Zorah. Podczas GDC zostanie pokazane zaktualizowane demo Zorah wykorzystujące Unreal Engine 5 i prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie renderowania neuronowego oraz wykorzystania technik RTX Mega Geometry, RTX Hair, ReSTIR Path Tracing i ReSTIR Direct Illumination.



Oficjalna premiera platformy nVidia RTX Remix, wykorzystującej techniki DLSS 4 oraz RTX Neural Shaders. Wersja demonstracyjna Half-Life 2 RTX dostępna od 18 marca



Rok temu nVidia udostępniła RTX Remix w postaci otwartej wersji beta. Jest to rewolucyjna platforma do modowania gier, która umożliwia remasterowanie klasycznych tytułów przy użyciu technik RTX. Dziś nVidia oficjalnie udostępnia ulepszoną wersję RTX Remix, wykorzystującą technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, szereg nowych technik RTX Neural Rendering oraz liczne aktualizacje, o które prosiła społeczność modderów, umożliwiające im tworzenie wspaniałych remasterów z jeszcze lepszą jakością obrazu i wyższą liczbą klatek na sekundę.



Aby sprawdzić możliwości oferowane przez platformę RTX Remix i moc najnowszych innowacji RTX, posiadacze gry Half-Life 2 będą mogli pobrać od 18 marca na Steam darmowe demo Half-Life 2 RTX. Half-Life 2 RTX jest tworzony przez cztery najlepsze zespoły moderskie związane z tym tytułem i współpracujące pod szyldem Orbifold Studios. Demo Half-Life 2 RTX zawiera poziomy Ravenholm i Nova Prospekt i oferuje pełny ray tracing, zremasterowane materiały oraz wsparcie technik DLSS 4, Reflex, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin i RTX Volumetrics.



Już ponad 100 gier i aplikacji wykorzystuje technikę DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation



Technikę DLSS 4 zaprezentowano w styczniu tego roku wraz z premierą kart graficznych GeForce RTX serii 50. Została ona bardzo ciepło przyjęta przez twórców i obecnie korzysta z niej już ponad 100 gier i aplikacji. Ten milowy kamień został osiągnięty 2 lata szybciej niż miało to miejsce w przypadku DLSS 3, co czyni go najszybciej przyjętą przez branżę techniką nVidia dla gier w historii.



Elementem DLSS 4 jest funkcja Multi Frame Generation, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania do trzech dodatkowych klatek na każdą tradycyjnie renderowaną klatkę. Współpracując z pełnym zestawem funkcji DLSS potrafi nawet 8-krotnie zwiększyć liczbę klatek na sekundę w porównaniu z tradycyjnym renderowaniem.



Oprócz 100 dostępnych już teraz gier i aplikacji zapowiedziano wykorzystanie techniki DLSS 4 przez takie tytuły jak Lost Soul Aside, Mecha Break, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation czy Wild Assault, co zapewni graczom korzystającym z kart GeForce RTX najlepsze wrażenia z rozgrywki.



Autonomiczne postacie powstałe dzięki nVidia ACE zadebiutują w tym miesiącu w grach inZOI oraz Naraka: Bladepoint Mobile PC Version



Na początku tego roku nVidia pokazała możliwości silnika ACE, który dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pozwala na wprowadzenie do gier autonomicznych postaci, będących m.in. członkami drużyn, bohaterami niezależnymi lub wrogami. Otworzyło to zupełnie nowe możliwości prowadzenia rozgrywki. Teraz poinformowano, że autonomiczne postacie wykorzystujące nVidia ACE zadebiutują jeszcze w tym miesiącu w dwóch tytułach, inZOI oraz Naraka: Bladepoint Mobile PC Version, będącej multiplatformową wersją gry znanej z platform Epic i Steam.



Techniki związane z nVidia ACE wciąż są rozwijane, wprowadzając m.in. nowe modele językowe oraz ulepszenia animacji twarzy dzięki nowym architekturom modeli. Przyspieszają one także tworzenie gier dzięki zaktualizowanym wtyczkom ACE dla Maya i Unreal Engine.



Dwie nadchodzące gry z tymi udoskonaleniami to Black Vultures: Prey of Greed, wykorzystująca nowe modele językowe oraz Fate Trigger, korzystająca z techniki Audio2Face-3D.





