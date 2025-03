Poniedziałek 17 marca 2025 Rynek półprzewodników w 2024 roku. Nvidia rządzi!

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 07:37 Firma analityczna TrendForce opublikowała zestawienie obejmujące wyniki finansowe 10 największych producentów półprzewodników. W zestawieniu tym ujęto jedynie te firmy, które nie posiadają własnych Fabów. Stąd absencja Intela. Wracając jednak do liczb, analizowane firmy w ubiegłym roku wygenerowały aż 249,8 miliarda dolarów amerykańskich, a ich przychód wzrósł 49% w porównaniu do roku 2023. Wpływ miał na to rozwijający się szybko rynek sztucznej inteligencji, który skutecznie napędza wzrost w sektorze półprzewodników.



Widać to po wynikach NVIDIA, która odnotowała zdumiewający wzrost przychodów wynoszący w ujęciu rocznym aż 125%. Jednocześnie producent GeForce’ów zgarnął w ubiegłym roku aż 50% przychodów wygenerowanych przez firmy z TOP10.









