Poniedziałek 17 marca 2025 Rynek półprzewodników w 2024 roku. Nvidia rządzi!

Autor: Wedelek | źródło: Trend Force | 07:37 (1) Firma analityczna TrendForce opublikowała zestawienie obejmujące wyniki finansowe 10 największych producentów półprzewodników. W zestawieniu tym ujęto jedynie te firmy, które nie posiadają własnych Fabów. Stąd absencja Intela. Wracając jednak do liczb, analizowane firmy w ubiegłym roku wygenerowały aż 249,8 miliarda dolarów amerykańskich, a ich przychód wzrósł 49% w porównaniu do roku 2023. Wpływ miał na to rozwijający się szybko rynek sztucznej inteligencji, który skutecznie napędza wzrost w sektorze półprzewodników.



Widać to po wynikach NVIDIA, która odnotowała zdumiewający wzrost przychodów wynoszący w ujęciu rocznym aż 125%. Jednocześnie producent GeForce’ów zgarnął w ubiegłym roku aż 50% przychodów wygenerowanych przez firmy z TOP10.









Hmm.. (autor: Zic | data: 18/03/25 | godz.: 00:46 )

Cieszę się że rośnie świadomość wśród użytkowników i pokazują to ostatnie zakupy AMD Radeon. Wielu nawet mogąc sobie pozwolić na rozwiązanie od nVidia (gry i domowe zastosowanie) nie kupuje ich rozwiązań na pazerność. Trendu może to nie zmieni ale cieszy taka świadomość. Sporo też takich osób zaczyna się robić względem apple (O ms nie wspominając). Takie sprostowanie żeby nie było że czepiałem się wczesniej tylko dostawców RAM i SSD (tam nie tyle że dorżej było dla Enterprice o tyle dla klientów wgl nie było takich funkcji jak dla sektora korpo).



