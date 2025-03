Poniedziałek 17 marca 2025 Radeony mają już 45% udziałów w Japońskim rynku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:47 Podczas branżowego spotkania z przedstawicielami ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSI, PowerColor i Sapphire zorganizowanym w japońskiej Akihabarze firma AMD pochwaliła się niezwykle dobrą sprzedażą Radeonów w kraju „kwitnącej wiśni”. Aktualnie już 45% kupowanym w tym kraju kart nosi logo AMD, co jest tym większym sukcesem, że rynek ten od wielu lat był zdominowany przez Nvidię, a udział czerwonych był znikomy. Przy tym sprzedaż mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby nie zbyt niskie dostawy chipów.



Zarówno AMD jak i jej partnerzy wierzą, że dzięki ciepłemu przyjęciu nowej serii RX 9000 w najbliższym czasie uda się przebić psychologiczną granicę 50% udziałów w rynku.





