Intel ogłasza plan wydawniczy dla układów Panther Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:46 Podczas branżowego wydarzenia w Chinach Intel opublikował nowy harmonogram dla procesorów mobilnych dedykowanych dla laptopów. Wynika z niego, że w pierwszym kwartale przyszłego roku zadebiutują nowe procesory mobilne z rodziny Core Ultra 300 „Panther Lake”. Przy okazji ich premiery Intel powtórzy scenariusz znany z debiutu Meteor Lakeów, to jest najpierw odbędzie się premiera wybranych procesorów OEM - ma ona mieć miejsce jeszcze w tym roku a dopiero po jakimś czasie na rynek trafią pierwsze laptopy wyposażone w te układy. Konkretnie ma to mieć miejsce podczas targów CES.



Seria Panther Lake ma korzystać z litografii 18A, a z dotychczasowych przecieków wynika, że TOPowe procesory dostaną 16 rdzeni, kontroler PCI-E 5.0 z obsługą 12 linii, koprocesor AI o wydajności 12TOPS i IGP z maksymalnie 12 rdzeniami Xe3.









