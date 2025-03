Poniedziałek 17 marca 2025 Google nawiązuje współpracę z MediaTekiem, ale nie porzuca Broadcomma

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 07:48 Jak podaje Reuters, powołując się na The Information, Google nawiązał współpracę z MediaTekiem w celu opracowania jednostki przetwarzania TPU (Tensor) siódmej generacji (TPU). Aktualnie Google współpracuje mocno z Broadcommem i ponoć mimo rozmów z nowym dostawcą nie zamierza zrywać współpracy z dotychczasowym partnerem. Najprawdopodobniej Broadcomm nadal będzie pomagać Google przy projektowaniu głównej architektury chipa, a MediaTek zajmie się częścią I/O.



Ponoć nowa generacja TPU trafi do produkcji w 2026 roku, a odpowiedzialny będzie za nią TSMC.





