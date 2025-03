Poniedziałek 17 marca 2025 Apple ma już gotowy autorski moduł WiFi 7

Autor: Wedelek | 07:50 iPhone 16e to pierwszy model Apple z ich autorskim modułem komunikacji 5G o nazwie C1. Opisywany modem powstał w dziale rozwojowym układów komunikacyjnych, który został nabyty w 2019 roku od Intela za kwotę miliarda dolarów. Apple przejęło wtedy nie tylko projekty i patenty, ale też doświadczonych pracowników. Dzięki temu udało się stworzyć chip, który wg. zapewnień inżynierów z Cupertino pozwala na około 50 minut dłuższą pracę na baterii w porównaniu do układów od Qualcomma. Dla Apple ważne jest też to, że nie musi płacić za modemy innej firmie. Zwłaszcza, że Qualcomm to pośrednio konkurent dla Apple.



Oprócz modemu 5G Apple pracuje też nad własnym chipem WiFi 7, który zdaniem analityków ma trafić do wszystkich iPhone’ów 17. Podobno jako pierwszy dostanie go supercienki model 17 Air, który dodatkowo dostanie też układ C1. Sprawa trochę komplikuje się w przypadku modeli Pro, które jak twierdzi Jeff Pu z GF Securities najprawdopodobniej dostaną modem 5G innego producenta.



Powód takiej decyzji nie jest do końca jasny, ale eksperci wskazują na brak wsparcia dla mmWave w C1. Taką funkcję dostanie najprawdopodobniej dopiero modem C2, który ma być pierwszym „kompletnym” modemem 5G od Apple.



Jedno jest jednak pewne. Dzięki obu układom Apple uniezależni się od Broadcomma i Qualcomma. W przypadku tego drugiego umowa licencyjna na wykorzystanie chipów komunikacyjnych wygasa w 2027 roku.





