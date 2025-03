Środa 19 marca 2025 Google chce przejąć Wiza za $32mld

Autor: Wedelek | 07:16 Google ogłosiło, że przejmie izraelską firmę Wiz zajmującą się cyberbezpieczeństwem za astronomiczną sumę 32 miliardów dolarów. Produkowane przez nią oprogramowanie monitoruje w czasie bieżącym infrastrukturę pod kątem podatności i pozwala na weryfikowanie już istniejącej konfiguracji chmurowej. Klientami Wiz jest wiele firm z listy Fortune 100, w tym tacy giganci jak Microsoft, Oracle czy Amazon. Teraz swoją zgodę na przejęcie muszą jeszcze wydać regulatorzy, którzy mogą popsuć szyki Google.



Swoją drogą wyszukiwarkowy gigant chciał kupić Wiza już rok temu oferując wtedy 23 miliardy dolarów. Jak widać wystarczyło tylko podnieść cenę.





