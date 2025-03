Środa 19 marca 2025 Huawei jest już gotowy na całkowite porzucenie amerykańskiej technologii

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 07:22 Amerykańskie sankcje nałożone na Huawei skłoniły chińskiego giganta do opracowania własnych rozwiązań. Zarówno sprzętowych jak i programowych. W pewnym momencie zapadła nawet decyzja, że docelowo Chińczycy wyrugują ze swojej oferty sprzęty posiadające choćby domieszkę amerykańskiej technologii. Plan się powiódł i tegoroczne komputery mogą być ostatnimi sprzętami od Huawei bazującymi na rozwiązaniach zza oceanu. Pod nóż poszły nie tylko procesory, ale i system operacyjny – tu miejsce Windowsa zajął autorski HarmonyOS.



Przykładowo wśród oferowanych laptopów z rodziny Qingyun W515x i L540 możemy dziś znaleźć warianty wyposażone odpowiednio w układy Kirin 9000C i 9006C oraz system HarmonyOS właśnie. Jednocześnie Kirin X90 uzyskał niedawno certyfikat bezpieczeństwa narodowego poziomu 2 od chińskiego Centrum Oceny Bezpieczeństwa Technologii Informacyjnych, co pozwala na szersze wykorzystanie tego chipu w sektorze publicznym.



Co więcej pomimo amerykańskich sankcji Huawei zwiększył w 2024 dostawy komputerów klasy PC o 15%, sprzedając 4,3 miliona sztuk i zdobywając 11 procent udziału w chińskim rynku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.