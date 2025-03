Środa 19 marca 2025 Nvidia zapowiada nowe GPU i CPU do obliczeń AI

Autor: Wedelek | 07:44 Podczas tegorocznych targów GTC 2025 Nvidia zapowiedziała procesor graficzny AI nowej generacji o kodowej nazwie Rubin Ultra. Jest to następca zaprezentowanego w tym roku Blackwell Ultra, a jego debiut ma mieć miejsce w drugiej połowie 2027 roku. Pojedynczy Rubin Ultra będzie zawierać cztery bloki GPU AI połączone za pomocą super szybkiego łącza typu interconnect, oraz aż 1TB pamięci HBM4e. NVIDIA twierdzi, że docelowa wydajność nowego chipu ma wynosić 100 petaFLOPs FP4.



Firma zaprezentowała również procesor CPU nowej generacji dla superkomputerów do przetwarzania AI o kodowej nazwie Vera. Następca Grace jest wyposażony w 88 fizycznych rdzeni ARM. Są to autorskie rdzenie zaprojektowane przez Nvidię z myślą o wysokiej wydajności i z obsługą technologii SMT. Dzięki temu CPU ma obsługiwać 176 wątków. Układ otrzyma też złącze NVLink C2C o przepustowości 1,8 TB/s.



Ujawniono również, że kolejne generacja GPU dla AI, która w 2028 roku zastąpi Rubina będzie nosić kodową nazwę Feynman, na cześć Richarda Feynmana.









