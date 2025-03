Środa 19 marca 2025 Wyjątkowe promocje na urządzenia Hisense! Sprawdź funkcjonalne TV 65UXKQ MiniLED 4K 144 Hz już dziś

Autor: Adam | 23:32 Obecnie trwa wyjątkowa promocja na produkty Hisense w sklepie Media Expert! Możesz skorzystać z rabatu -80% na czwarty zakupiony produkt lub otrzymać zwrot do 14 000 zł przy zakupie maksymalnie 21 produktów. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie promocyjnej. Jednym z promowanych modeli jest Hisense 65UXKQ – 65-calowy telewizor MiniLED 4K z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Wyposażony jest w system operacyjny VIDAA, zapewniający szybki dostęp do aplikacji i multimediów. Dodatkowo obsługuje technologie Dolby Atmos oraz Dolby Vision, co przekłada się na doskonałą jakość dźwięku i obrazu. Model ten znajdziesz w ofercie Media Expert. Nie przegap okazji i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów już dziś!









Obraz i technologia MiniLED







Telewizor Hisense 65UXKQ wykorzystuje technologię MiniLED, która poprawia kontrast i jasność obrazu. Dzięki temu szczegóły są lepiej widoczne, a odwzorowanie czerni jest głębsze. Wsparcie dla Dolby Vision dodatkowo wpływa na jakość kolorów i zakres tonalny. Obsługa 144 Hz sprawia, że ruch na ekranie jest płynny, co docenią gracze oraz miłośnicy dynamicznych scen w filmach.



Dźwięk i funkcje Smart



System dźwiękowy z obsługą Dolby Atmos zapewnia przestrzenne brzmienie. Wbudowany system Smart TV VIDAA daje dostęp do popularnych aplikacji streamingowych oraz możliwość personalizacji interfejsu. Telewizor wspiera technologie gamingowe, takie jak FreeSync, co redukuje opóźnienia i poprawia komfort rozgrywki.



Łączność i porty



Model oferuje różnorodne opcje podłączenia, w tym kilka portów HDMI 2.1, USB oraz moduł Wi-Fi. Dzięki temu możliwe jest podpięcie konsol do gier, soundbarów czy innych urządzeń multimedialnych.



Podsumowanie







Hisense 65UXKQ to telewizor dla użytkowników oczekujących wysokiej jakości obrazu, dźwięku i nowoczesnych funkcji Smart. Trwająca promocja w Media Expert pozwala na otrzymanie zwrotu za ten model w wysokości 1000 zł. Co więcej, masz możliwość skorzystania także z innych atrakcyjnych rabatów na produkty Hisense. Więcej informacji można znaleźć na stronie promocyjnej.



