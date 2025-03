Środa 19 marca 2025 Kolejne potwierdzenie – APU Medusa Point bez RDNA4

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:49 Mamy kolejne potwierdzenie, że mobilne APU „Medusa Point” zbudowane na bazie mikroarchitektury Zen 6 firmy AMD nie dostaną IGP na bazie RDNA 4, a zamiast tego producent wykorzysta starsze RDNA 3.5. Potwierdzają to wpisy odnalezione w sterownikach AMD GPUOpen Drivers umieszczonych w serwisie GitHub. Konkretnie chodzi o identyfikator urządzenia „GfxIp12”, który jest związany z RDNA 4, który został zarezerwowany wyłącznie dla dedykowanych kart graficznych. Mówiąc wprost architektura ta nie trafi w najbliższym czasie do układach APU.



Oparty na chipletach Medusa Point to połącznie 12-rdzeniowego układu CPU zbudowanego w oparciu o Zen 6 (proces TSMC 3nm), IGP na bazie RDNA 3.5 i układu I/O wytworzonego w technologii N4P.





