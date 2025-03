Środa 19 marca 2025 Obniżka cen RTXów 5000 i dobra sprzedaż nowych Radeonów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:55 W związku z umocnieniem się kursu Euro względem dolara Nvidia zmodyfikowała cennik kart graficznych dla starego kontynentu. Oznacza to spadek cen niemal wszystkich akceleratorów sprzedawanych w Polsce. W sumie można liczyć na obniżki w granicach od 4,3% do 4,6%. Wyjątkiem jest model RTX 5070 Ti, którego cena nie drgnęła ani o centa, co generalnie karze przypuszczać, że powodem korekty może być nie tylko umocnienie się Euro, ale też udana premiera Radeonów od AMD.



Podczas AI PC Innovation Summit w Pekinie padła informacja, że w „pierwszej fali” AMD sprzedało 200 tysięcy sztuk swoich nowych kart.



Wracając jednak do Nvidii, aktualnie ceny wyglądają następująco:



RTX 5090: €2329 —> €2229 (-4.3%)



RTX 5080: €1169 —> €1119 (-4.3%)



RTX 5070 Ti: €879 —> €879 (0%)



RTX 5070: €649 —> €619 (-4.6%)







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.