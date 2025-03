Poradnik kupującego: jak wybrać najlepszy serwer poleasingowy?

Zakup serwera to niejednokrotnie bardzo duży wydatek, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Na szczęście, istnieje obecnie wyjątkowe rozwiązanie, dzięki któremu można bez konieczności wydatkowania ogromnych środków zaopatrzyć się w serwer o bardzo dobrych parametrach. Mowa tutaj oczywiście o specjalnych serwerach poleasingowych. Wybór odpowiedniego modelu należy poprzedzić szczegółową analizą - należy zweryfikować chociażby specyfikację techniczną, sposób dotychczasowej eksploatacji czy też gwarancję. Jak wybrać najlepszy serwer poleasingowy? Wyjaśniamy.







Serwer poleasingowy - informacje podstawowe

Mianem serwera określa się specjalistyczny, zaawansowany system dedykowany do obsługi i udostępniania zasobów innym urządzeniom należącym do danej sieci. Wykorzystuje się go do przechowywania danych, hostowania stron internetowych czy obsługi baz danych a także do zarządzania skrzynką e-mailową.

Zakup nowego serwera może być zwłaszcza dla osób indywidualnych czy małych firm poważnym wydatkiem, dlatego też istnieje ciekawe rozwiązanie. Mowa tutaj o zakupie serwera poleasingowego. Są to serwery zakupione w ramach leasingu przez firmy i eksploatowane przez kilka lat. Fakt, iż były one użytkowane przez pewien czas, zazwyczaj nie wpływa bardzo negatywnie na jakość ich działania oraz wydajność. Dodatkowo, serwery poleasingowe są zdecydowanie tańsze. Przed takim zakupem trzeba jednak koniecznie sprawdzić specyfikację techniczną - chodzi tutaj chociażby o pamięci serwerowe RAM.

Przełączniki sieciowe

Jeśli zależy Ci na stabilnej i szybkiej sieci, warto zwrócić uwagę także na przełączniki sieciowe (switches). W połączeniu z serwerem poleasingowym mogą znacząco poprawić wydajność całego systemu, zapewniając szybki i niezawodny transfer danych. Warto zapoznać się z ofertą switchów serwerowych, które idealnie komponują się z serwerami poleasingowymi, dostosowując sieć do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Wybór serwera poleasingowego - na co koniecznie zwracać uwagę?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie serwera poleasingowego należy zwrócić uwagę na szereg różnorodnych kwestii. Przede wszystkim trzeba pomyśleć nad tym, do jakich celów ma on być wykorzystywany. Przykładowo: jeśli planujesz wykorzystywać go do backupu i tworzenia archiwum danych, kluczowa jest duża pojemność dysków, dlatego dobrze jest postawić na dyski HDD. Z kolei w przypadku hostingu stron internetowych optymalną opcją będzie serwer z dwoma procesorami oraz minimum 16 GB pamięci RAM. Następne kwestia to procesor. Ważne, aby był on kompatybilny z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, które będziemy używać oraz obsługiwał technologie takie jak Turbo Boost czy Hyper Threading. Liczy się też liczba rdzeni i wątków - zwłaszcza, gdy chcesz korzystać z baz danych i stawiać na wirtualizację. Z kolei jeśli chodzi o pamięć RAM, w przypadku podstawowych zastosowań wystarczy jej 16 GB. W przypadku serwera do aplikacji minimum to 32, zaś dla maszyn wirtualnych 128 GB. Serwer powinien także posiadać minimum 2 porty Gigabit Ethernet, oraz gwarantować możliwość rozszerzenia o dodatkowe karty sieciowe.

Serwer poleasingowy - dlaczego warto? Zakup serwera poleasingowego może okazać się bardzo dobrą decyzją. Oto najważniejsze korzyści wynikające z podjęcia takiej decyzji: znacznie niższe koszty w porównaniu z zakupem nowego serwera,

sprawdzona jakość - urządzenia te były eksploatowane w realnych warunkach, dlatego też zweryfikowano ich wydajność w praktyce,

wysoki poziom dostępności - urządzenia często są dostępne praktycznie od ręki,

serwery poleasingowe można poddawać modernizacji,

bardzo szeroki wybór różnorodnych modeli,

gwarancja może wynieść nawet 5 lat.