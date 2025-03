Poniedziałek 24 marca 2025 Nieoficjalna specyfikacja RTXa 5060 i 5060Ti

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:09 Według przecieków GeForce RTX 5060 Ti zadebiutuje w połowie kwietnia 2025 r., a jego mniej wydajny brat RTX 5060 zostanie wprowadzony na rynek miesiąc później - w połowie maja. Z dotychczasowych informacji wynika, że słabsza wersja otrzyma jedynie 8GB VRAMu, a mocniejsza ma go mieć 8GB lub 16GB. W obu przypadkach będą to pamięci typu GDDR7 28Gb/s na magistrali 128-bit o przepustowości 448GB/s – o 55% wyższej niż w RTX 4060Ti. Karty mają byc też wyposażone w ten sam procesor graficzny GB206 w wersji odpowiednio z 4608 i 3840 aktywnymi rdzeniami CUDA.



Jeśli chodzi o taktowanie GPU, to będzie ono zbliżone do tego, jakie można było znaleźć w RTX 4060. Bazowy zegar zostanie ustawiony na 2407 MHz, a taktowanie w trybie boost wyniesie 2572 MHz. Podobno wersje niereferencyjne mają się wyróżniać od tych produkowanych przez Nvidię nie tylko zastosowanym chłodzeniem, ale też złączami zasilania. Niektórzy producencie mają postawić na 8-pinowe złącza zasilania, podczas gdy standardowe RTXy 5060Ti mają być sprzedawane z 16-pinowym konektorem.









