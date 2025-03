Poniedziałek 24 marca 2025 ASR czyli SuperSampling od ARM dla smartfonów na bazie FSR2

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 07:17 Podczas trwających aktualnie targów Game Developer Conference 2025 ARM oficjalnie zaprezentował swoją własną technologię skalowania klatek o nazwie Accuracy Super Resolution (ASR). Jest to rozwiązanie otwarto źródłowe, bazujące na technologii FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) opracowanej przez firmę AMD. Podczas prezentacji padło zapewnienie, że na układach Immortalis-G720 technika ASR pozwala wygenerować do 53% więcej klatek przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 20% w porównaniu do tradycyjnego renderingu.



Nowe rozwiązanie ma pomóc w dogonieniu w grach układów IGP od Apple korzystających z bibliotek MetalFX. W tym miejscu warto dodać, że ASR to już kolejne podejście do tematu Super Samplingu na smartfonach. Pierwszym był Game Super Resolution (GSR) od Qualcomma, który notabene też bazuje na FSR od AMD, tylko że pierwszej generacji.



ARM chce by do końca roku ASR trafił do silników Unity i Unreal Engine. Podczas demonstracji GDC, zaprezentowano demo „Mori” działające w Unreal Engine 5, w którym nowa technologia zapewniła 30% poprawę wydajności bez kompromisów wizualnych.









