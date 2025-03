Poniedziałek 24 marca 2025 Laptopy ze Snapdragonem X coraz częściej przegrywają z urządzeniami bazującymi na x86

Autor: Wedelek | źródło: TomsHardware | 07:34 Platforma Qualcomm Snapdragon X nie ma łatwego startu. Nie dość, że urządzenia na niej bazujące nie sprzedają się zbyt dobrze z uwagi na stosunkowo wysoką cenę, to na dodatek klienci często je ostatnio zwracaj. Wiemy to dzięki Amazonowi, który oznaczył model Surface Laptop 7 AI firmy Microsoft flagą „Często zwracany przedmiot”. Na popularnym serwisie można zwrócić przedmiot bez konsekwencji do 30 dni od jego zakupu. Teoretycznie jest to opcja dla klientów, którzy nie są zadowoleni z zakupu, bo ten nie spełnił ich oczekiwań.



W praktyce dzięki tej opcji można też zwracać przedmioty, które nagle stały się mało opłacalne. Tak najprawdopodobniej jest w tym przypadku. Sugeruje to dość wysoka ocena tego modelu: 4,2/5 gwiazdek na podstawie 360 ocen (12% to oceny jednogwiazdkowe, a 71% to oceny pięciogwiazdkowe). Jeśli dodamy do tego niedawne wprowadzenie do sprzedaży nowego Surface Laptop 7 ze świeżymi procesorami Intel Core Ultra rysuje nam się obraz sytuacji, w której platforma Qualcomma stała się po prostu rażąco niekonkurencyjna względem x86.



Aktualnie komputery z procesorami Snapdragon X stanowią mniej niż 1,5% rynku laptopów z Windowsem i jeśli Qualcomm chce zwiększyć ten odsetek to najwyższa pora wprowadzić do sprzedaży nową, wydajniejszą generację w niższej cenie.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.