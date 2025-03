Poniedziałek 24 marca 2025 Gorgon Point – tak nazywa się nowa rodzina APU AMD dla AI

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:36 Na zamkniętej konferencji dla partnerów branżowych AMD zaprezentowało następcę mobilnego Ryzena AI 300 „Strix Point”. Układ ten ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku pod nazwą kodową „Gorgon Point”, łącząc 12 rdzeni Zen 5 i Zen 5c, iGPU na bazie mikroarchitektury RDNA 3.5 i układ NPU oparty na XDNA 2. Dokładna konfiguracja nie jest znana, ale najprawdopodobniej będzie to 4x Zen 5 i 8x Zen 5C. Mówi się też o tym, że wydajniejsze rdzenie mają otrzymać usprawnione, 512-bitowe jednostki FP, które mają lepiej obsługiwać instrukcje AVX512.



Jeśli chodzi o wydajność NPU, to ma ona wynosić 55TOPS. Deklarowany wzrost wydajności względem obecnej platformy ma być „umiarkowany”.









