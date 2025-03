Środa 26 marca 2025 Otrzymaj program Microsoft 365 Personal za 1 zł z laptopem Surface Pro Copilot+. Sprawdź tę super ofertę już teraz!

Autor: Adam | 07:30 Microsoft Surface Pro Copilot+ PC to jedno z najnowszych urządzeń dostępnych na rynku. Dlaczego? Ten laptop wyposażony jest w procesor Snapdragon X Plus, który zapewnia wysoką efektywność pracy. 16 GB pamięci RAM umożliwia płynne działanie aplikacji, a 512 GB dysk SSD gwarantuje szybki dostęp do plików. Wyświetlacz o przekątnej 13 cali oferuje dobrą jakość obrazu, co sprawia, że urządzenie sprawdzi się w pracy biurowej i podczas codziennego użytkowania. Laptop dostępny jest w Media Expert, gdzie można zapoznać się ze szczegółami technicznymi oraz aktualną ceną. Warto wspomnieć, że aktualnie trwa promocja, w ramach której można nabyć subskrypcję MICROSOFT 365 Personal za 1 zł przy zakupie tego modelu. Szczegóły dostępne są na stronie promocji. Spiesz się, ponieważ oferta jest ograniczona czasowo do 31.03.2025 lub do wyczerpania zapasów.



Specyfikacja techniczna



Procesor: Snapdragon X Plus

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Ekran: 13 cali

System operacyjny: Windows 11 Home







Wydajność i zastosowanie



Surface Pro Copilot+ PC został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują mobilnego, ale jednocześnie wydajnego urządzenia. Dzięki zastosowaniu procesora Snapdragon X Plus laptop działa sprawnie zarówno podczas pracy biurowej, jak i obsługi bardziej wymagających aplikacji. Wbudowany system Windows 11 Home oferuje dostęp do nowoczesnych funkcji i zapewnia dobrą kompatybilność z popularnym oprogramowaniem.



Mobilność i design



Dzięki kompaktowym wymiarom oraz lekkiej konstrukcji laptop sprawdzi się jako narzędzie pracy w podróży. Dotykowy ekran zwiększa wygodę użytkowania, a możliwość podłączenia klawiatury pozwala na pracę w różnych warunkach.



Podsumowanie



Microsoft Surface Pro Copilot+ PC to opcja dla tych, którzy szukają nowoczesnego urządzenia do codziennego użytku. Przy zakupie w Media Expert można skorzystać z aktualnej promocji na MICROSOFT 365 Personal za 1 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie promocji oraz karcie produktu.







Microsoft 365 Personal to subskrypcja biurowa przeznaczona dla jednego użytkownika. Oferuje dostęp do aplikacji takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook na komputerach PC, Mac oraz urządzeniach mobilnych. Użytkownicy otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w OneDrive, co umożliwia bezpieczne przechowywanie plików w chmurze. Subskrypcja zapewnia również regularne aktualizacje oprogramowania i dodatkowe funkcje zabezpieczeń.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





