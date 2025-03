Piątek 28 marca 2025 Drukarka HP za 1 zł przy zakupie komputera. Nie przegap okazji! Teraz drukarka HP w promocji Media Expert przy zakupie jednego z zestawów MAD DOG ENDORFY

Autor: Adam | 15:44 W Media Expert trwa promocja, w której przy zakupie świetnego komputera gamingowego i po wpisaniu kodu P-24725 można dodać do koszyka urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Inspire 7221e za symboliczne 1 zł. To wyjątkowa okazja!



MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16 to komputer stacjonarny wyposażony w procesor Intel Core i5-13400F oraz kartę graficzną GeForce RTX 4060. Posiada 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB.



Procesor i wydajność



Zastosowany procesor Intel Core i5-13400F składa się z dziesięciu rdzeni, co pozwala na jednoczesne wykonywanie wielu zadań. Taktowanie w trybie Turbo Boost dostosowuje się do obciążenia, co może mieć wpływ na płynność działania systemu. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM komputer może obsługiwać programy wymagające dużej ilości zasobów.







Karta graficzna



GeForce RTX 4060 wspiera technologię DLSS 3, co poprawia wydajność w grach obsługujących tę funkcję. Układ graficzny oferuje obsługę ray tracingu, co zwiększa jakość generowanych efektów wizualnych. System chłodzenia karty pozwala na stabilną pracę w różnych warunkach.



Dysk SSD i przechowywanie danych



Dysk SSD o pojemności 1 TB umożliwia szybkie uruchamianie systemu oraz aplikacji. Standard NVMe może zwiększyć prędkość odczytu i zapisu danych w porównaniu do tradycyjnych dysków HDD. Przestrzeń dyskowa pozwala na przechowywanie dużej ilości plików, gier oraz multimediów.



Podsumowanie







MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16 to komputer stacjonarny wyposażony w procesor Intel Core i5-13400F, 16 GB RAM oraz kartę GeForce RTX 4060. System Windows 11 Home obsługuje nowoczesne aplikacje oraz gry.



W Media Expert trwa promocja na zestaw MAD DOG ENDORFY500ARGB-I04WR16. Po wpisaniu kodu P-24725 można dodać do koszyka urządzenie wielofunkcyjne HP Envy Inspire 7221e za 1 zł. Oferta to świetna okazja dla osób poszukujących dodatkowego sprzętu do domu lub biura.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







