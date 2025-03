Środa 26 marca 2025 MRSP a faktyczna cena kart graficznych

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 07:24 Nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że sugerowane ceny detaliczne kart graficznych nijak mają się do faktycznego kosztu ich zakupu. Ten jest oczywiście wyższy. Co więcej tańsze warianty i tak drogich już akceleratorów są czasami niedostępne co sprawia, że uśredniony koszt ich zakupu jest jeszcze wyższy. Sprawie postanowił przyjrzeć się Toms Hardware, który przygotował bardzo ciekawą tabelkę. Znajdziecie ją w rozwinięciu tego newsa.







* TH ma wątpliwości do legalności sprzedawcy











