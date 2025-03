Środa 26 marca 2025 Koszty utrzymania fabryk na Tajwanie i USA są do siebie zbliżone

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTECH | 07:03 Z raportu TechInsights wynika, że zakład TSMC w Arizonie wbrew obiegowej opinii wcale nie jest przesadnie kosztownym przedsięwzięciem. Generalnie koszty produkcji są około 10% wyższe niż w placówkach na Tajwanie, ale powód takiego stanu rzeczy wcale nie wynika z wyższych kosztów pracy. Tak naprawdę lwia część kosztów to pokłosie zastosowania bardziej zaawansowanego sprzętu, którego zakup i serwis jest bardzo wysoki. Tego typu fabryki są bowiem w większości zautomatyzowane, a koszty pracy stanowią zaledwie 2% całkowitych opłat związanych z ich funkcjonowaniem.



Przez to różnica w płacach personelu w USA i na Tajwanie wcale nie jest duża. Przy tym koszt samych maszyn i urządzeń o porównywalnych parametrach oraz ich serwis jest w ujęciu kwotowym zbliżony. Reasumując dla TSMC budowa fabryk w USA jest jak najbardziej opłacalnym biznesem.





