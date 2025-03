Piątek 28 marca 2025 Przedświąteczne rabaty czekają! Sprawdź głośnik JBL Charge 5 WiFi w promocyjnej cenie

Autor: Adam | 15:11 Już od 28 marca startuje wyjątkowa promocja w Media Expert na model JBL Charge 5 WiFi oraz wiele więcej ciekawych produktów. Cena tego urządzenia wyniesie jedynie 759 zł. To idealny moment, aby zapoznać się z jego funkcjonalnością i przemyśleć jego zakup. Zapraszamy do krótkiego przeglądu specyfikacji głośnika JBL Charge 5 WiFi.









Głośnik JBL Charge 5 WiFi wyróżnia się kompaktowym designem oraz szeroką kompatybilnością z różnymi urządzeniami. Czarne wykończenie sprawia, że pasuje do większości wnętrz, oferując zarówno estetykę, jak i praktyczność. Funkcja Wi-Fi umożliwia strumieniowe odtwarzanie muzyki bez konieczności podłączania kabli, co czyni go wygodnym rozwiązaniem w codziennym użytkowaniu.



Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o mobilności oraz trwałości. Obudowa jest odporna na zachlapania, co sprawia, że głośnik sprawdza się także w plenerze czy podczas imprez na świeżym powietrzu. Długi czas pracy na baterii umożliwia korzystanie z niego przez wiele godzin bez potrzeby ładowania.







JBL Charge 5 WiFi obsługuje technologię JBL PartyBoost, która pozwala łączyć kilka kompatybilnych głośników w celu uzyskania efektu dźwięku przestrzennego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas większych spotkań czy imprez.



Promocja na ten model rozpoczęła się 28 marca i oferuje bardzo atrakcyjną cenę 759 zł. Dostępna jest w sieci sklepów Media Expert. Warto zapoznać się ze szczegółami, klikając w poniższy link: Sprawdź głośnik JBL Charge 5 WiFi .



Głośnik JBL Charge 5 WiFi to rozwiązanie dla osób ceniących wygodę i funkcjonalność w przystępnej cenie. To sprzęt, który oferuje szereg funkcji przydatnych w codziennym użytkowaniu, a jego design oraz praktyczność sprawiają, że warto rozważyć jego zakup. Nie czekaj - akcja jest ograniczona czasowo. Więcej informacji na temat promocji znajdziesz pod tym linkiem: Promocja w Media Expert.





- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.