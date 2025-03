Środa 26 marca 2025 Intel przygotowuje premierę CPU Arrow Lake Refresh

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:35 Wygląda na to, że Intel planuje odświeżenie serii desktopowych procesorów Arrow Lake, które pojawią się w ramach rodziny Core Ultra 300 K / KF. Przedrostek sugeruje, że odświeżeniu będą podlegać tylko jednostki high-endowe z odblokowanym mnożnikiem i TDP 125W. Od aktualnie oferowanych modeli ma je odróżniać ulepszony moduł NPU o wydajności do 48 TOPS. Biorąc pod uwagę, że Core Ultra 9 285K dysponuje wydajnością 13 TOPS jest to spory skok wydajności.



Oprócz tego Intel ma stworzyć nowe profile OC dla istniejących procesorów Arrow Lake oraz ich odświeżonych wersji. Mają one dać tak nowym jak i obecnym CPU kilka dodatkowych punktów do wydajności. Te optymalizacje, obok nadchodzącego programu Intel Performance Optimization (IPO), mają na celu pomóc producentom OEM w dostarczaniu wydajnych i konkurencyjnych rozwiązań klientom końcowym.



Desktopowe układy Arrow Lake Refresh mają uzupełnić ofertę niebieskich do czasu premiery procesorów Nova Lake w 2026 roku. Dla kontrastu w przypadku urządzeń mobilnych pod koniec roku pojawi się premiera układów Panther Lake, a w 2026 roku zastąpią je CPU Nova Lake.









