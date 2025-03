Środa 26 marca 2025 Ryzeny 5 9600 i 9600X z niemal tą samą wydajnością

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:41 Wprowadzony do oferty miesiąc temu sześciordzeniowy Ryzen 5 9600 jest niedostępny w sklepach, przez co brakuje jego wiarygodnych porównań do droższego Ryzena 5 9600X. W tym kontekście opublikowany test wspomnianego CPU w PassMarku jest niezwykle ciekawy. Wynika z niego, że 9600X wyprzedza swojego młodszego brata o zaledwie 2,2%. Konkretnie w teście przekrojowym Ryzen 5 9600 uzyskał 29 369 punktów, a pojedynczy wątek został oceniony na 4433 punkty.



Dla kontrastu Ryzen 5 9600X otrzymał w tych testach odpowiednio 30 016 punktów i 4581 punktów. Od strony technicznej oba CPU to w zasadzie te same układy, przy czym model z X w nazwie ma zegar boost wyższy o 200MHz. Pozostałe elementy, w tym TDP, liczba rdzeni, ilość pamięci podręcznej i bazowa prędkość taktowania, są identyczne.



Oba procesory są również odblokowane do podkręcania i obsługują technologię AMD Precision Boost 2. Różnica w cenie też będzie nieduża – Ryzen 5 9600 będzie tańszy od modelu 9600X o około $20.









