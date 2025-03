Wtorek 7 maja 2024 Odbierz grę Monster Hunter Wilds przy zakupie urządzenia AMD – nie przegap tej okazji!

Autor: Adam | 15:41 Do 31 marca 2025 roku trwa promocja w Media Expert, w której możesz otrzymać grę Monster Hunter Wilds przy zakupie wybranych produktów z technologią AMD. Promocja obejmuje zakup procesorów AMD Ryzen, kart graficznych AMD Radeon oraz wybranych laptopów i komputerów stacjonarnych. W dalszej części artykułu sprawdzimy szczegóły tej promocji wraz z wybranymi urządzeniami.



Monster Hunter Wilds to najnowsza odsłona serii Monster Hunter, wydana przez Capcom 28 lutego 2025 roku. Gra przenosi graczy do "Zakazanych Ziem" – niebezpiecznego obszaru pełnego potworów i różnorodnych biomów. Gracze wcielają się w łowcę, który wykonuje misje polegające na polowaniu na potwory, zdobywaniu surowców i tworzeniu coraz potężniejszego ekwipunku. Nowością w grze jest możliwość noszenia dwóch broni jednocześnie oraz zakładania obozów w otwartym świecie, co ułatwia eksplorację. Tytuł oferuje tryb jednoosobowy oraz kooperację online dla maksymalnie czterech graczy.







Aby skorzystać z oferty, należy kupić produkt objęty promocją, zarejestrować zakup na stronie Media Expert i postępować według dalszych instrukcji, by odebrać kod do gry.



Lista kwalifikujących się urządzeń znajduje się pod tym adresem.



Aby odebrać grę, należy: Zakupić produkt objęty promocją. Zarejestrować zakup na stronie Media Expert. Odebrać kod do gry i aktywować go na stronie AMD Rewards i postępować z dalszymi instrukcjami.

Promocja trwa do 31 marca 2025 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie Media Expert.



- - - - -





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







