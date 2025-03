Niedziela 30 marca 2025 Duże przeceny na Święta w Media Expert! Sprawdź słuchawki JBL Wave Buds

Autor: Adam | 22:05 ​Wiosna to doskonały czas na odświeżenie domowego wyposażenia i skorzystanie z atrakcyjnych promocji. Sieć Media Expert przygotowała szereg ofert, które obowiązują do 19 kwietnia, ale niektóre promocje trwają krócej, więc trzeba się spieszyć. Wśród nich znajdują się zarówno urządzenia RTV, AGD, jak i sprzęt mobilny. Warto zwrócić szczególną uwagę na promocje technologiczne, które pozwalają na zakup nowoczesnych urządzeń w obniżonych cenach. W dalszej części przedstawiamy jedno z nich







Słuchawki JBL Wave Buds ANC to model dokanałowy, dedykowany głównie do współpracy z telefonami komórkowymi. Wyposażone w technologię Bluetooth, umożliwiają bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi, co zwiększa komfort użytkowania. Zakres pasma przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 000 Hz, co pozwala na odtwarzanie szerokiego spektrum dźwięków. Dynamika na poziomie 95 dB przyczynia się do wyrazistości odtwarzanego dźwięku. Słuchawki JBL Wave Buds świetnie sprawdzą się zarówno podczas uprawiania sportów, podróży, jak i codziennego słuchania muzyki lub podcastów dla przyjemności. Są także wykonane w nowoczesnym stylu, który przyciąga uwagę i pełni rolę atrakcyjnego dodatku każdej stylizacji.



​



Urządzenie zapewnia najwyższą jakość odtwarzanego dźwięku, za co odpowiadają jego poszczególne funkcjonalności. Pasmo przenoszenia tego modelu wynosi od 20 do nawet 20 000 Hz, przez co otrzymywane brzmienie jest odbierane na różnych częstotliwościach. W skład zestaw wchodzą zarówno słuchawki, jak i specjalne adaptery douszne w kilku rozmiarach. Służą one odpowiedniemu dopasowaniu sprzętu do ucha, co pozwala osiągnąć pełne poczucie wygody. Czas pracy na baterii wynosi do 8 godzin, a dzięki etui uzupełnisz baterię jeszcze 3 razy, co łącznie daje Ci do 32 godzin pracy. W aktualnej promocji w Media Expert obowiązującej do 4 kwietnia marca 2025 roku, oferowany jest ten model w cenie 169 zł (cena z kodem PNS2803-030425). Nie zwlekaj i sprawdź ten model już teraz.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.