Teraz taniej w Media Expert na słuchawki JBL Wave Buds 2 ANC

Autor: Adam | 15:05 Od 28 marca 2025 roku w sklepie Media Expert dostępna jest promocja na słuchawki dokanałowe JBL Wave Buds 2 ANC, które tymczasowo oferowane są w cenie 169 zł. Słuchawki te łączą w sobie funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC) z wodoodpornością, co czyni je odpowiednimi do codziennego użytku w różnych warunkach. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth umożliwiają swobodne połączenie z urządzeniami mobilnymi. Czas pracy na baterii sięga do 40 godzin przy wyłączonym ANC, co pozwala na długotrwałe korzystanie bez konieczności częstego ładowania. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 000 Hz oraz dynamika na poziomie 110 dB zapewniają jakość dźwięku. Słuchawki są dostępne w kolorze czarnym. Szczegółowe informacje na temat promocji oraz specyfikacji produktu można znaleźć na stronie Media Expert.​



Słuchawki JBL Wave Buds 2 ANC to model dokanałowy, dedykowany głównie do współpracy z telefonami komórkowymi. Wyposażone w technologię Bluetooth, umożliwiają bezprzewodowe połączenie z urządzeniami mobilnymi, co zwiększa komfort użytkowania. Zakres pasma przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 000 Hz, co pozwala na odtwarzanie szerokiego spektrum dźwięków. Dynamika na poziomie 110 dB przyczynia się do wyrazistości odtwarzanego dźwięku. Słuchawki posiadają funkcję aktywnej redukcji hałasu (ANC), która pozwala na eliminację niepożądanych dźwięków z otoczenia, co jest przydatne w głośnych miejscach. Brak fizycznej regulacji głośności na słuchawkach oznacza konieczność dostosowywania poziomu dźwięku bezpośrednio na urządzeniu źródłowym. Kolorystyka modelu to klasyczna czerń.​



​



W kontekście promocji trwającej od 28 marca 2025 roku w Media Expert, warto zwrócić uwagę na obniżoną cenę słuchawek do 169 zł. Jest to oferta ograniczona czasowo, dlatego osoby zainteresowane zakupem powinny rozważyć skorzystanie z niej w najbliższym czasie.



Podsumowując, słuchawki dokanałowe JBL Wave Buds 2 ANC to propozycja dla osób poszukujących bezprzewodowego rozwiązania z funkcją aktywnej redukcji hałasu i wodoodpornością. Ich specyfikacja techniczna wskazuje na możliwość odtwarzania dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości z dynamiką na poziomie 110 dB. Czas pracy na baterii do 40 godzin przy wyłączonym ANC pozwala na długotrwałe użytkowanie bez częstego ładowania. Aktualna promocja w Media Expert, obowiązująca od 28 marca 2025 roku, oferuje ten model w cenie 169 zł, co może być atrakcyjną propozycją dla potencjalnych nabywców.​



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





