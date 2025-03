Piątek 28 marca 2025 Nowa klawiaturę mechaniczn GXTrust Zora

Autor: Adam | 14:03 GXTrust wprowadza na rynek nową klawiaturę mechaniczną GXT 871 Zora, zaprojektowaną z myślą o graczach pragnących doskonalić swoje umiejętności i wchodzić na wyższy poziom rozgrywki. Wyposażona w zaawansowane funkcje oraz stylowe podświetlenie RGB, Zora to doskonały wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy. Klawiatura Zora łączy nowoczesny design z niezawodną funkcjonalnością, spełniając oczekiwania wymagających użytkowników. Liniowe przełączniki mechaniczne Huano, zapewniają żywotność co najmniej 50 milionów naciśnięć, a także gwarantują błyskawiczną reakcję i precyzję.



Funkcja N-key rollover anti-ghosting pozwala na jednoczesne rejestrowanie dowolnej liczby aktywacji klawiszy, a klawisze wielofunkcyjne Fn zapewniają szybki dostęp do multimediów i innych przydatnych opcji.



Regulowane podświetlenie RGB, oferujące aż 16,8 miliona kolorów i umożliwia pełną personalizację wizualną – od stworzenia idealnej atmosfery po dopasowanie ustawień do konkretnej gry. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu użytkownicy mogą programować klawisze i dostosowywać konfigurację według własnych potrzeb. Dodatkowo, kabel o długości 1,8m jest odłączany, co zwiększa możliwości personalizacji oraz ułatwia transport i przechowywanie.



GXT 871 Zora została zaprojektowana z myślą o trwałości i komforcie. Solidna aluminiowa płyta górna zapewnia wytrzymałość nawet podczas najbardziej intensywnych sesji gamingowych. Antypoślizgowe nóżki z możliwością regulacji wysokości w trzech poziomach gwarantują stabilność oraz wygodę użytkowania. Dzięki tym cechom Zora pozwala graczom przejąć pełną kontrolę nad rozgrywką i sprostać każdemu wyzwaniu.



Klawiatura GXT 871 Zora jest dostępna w sprzedaży w cenie 229 zł.









