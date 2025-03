Niedziela 30 marca 2025 Nowe chłodzenie all-in-one Liquid Freezer III Pro od Arctic

Autor: Adam | 21:48 Liquid Freezer III Pro to nowe, zoptymalizowane, wysokiej jakości zestawy chłodzenia typu all-in-one, które już teraz oferowane są od modelu Liquid Freezer III Pro 360, dostępnego jest również w wersjach A-RGB oraz A-RGB (Biały). Kolejne warianty o rozmiarach 240, 280 i 420 mm pojawią się w drugim kwartale 2025 roku. Nowe wentylatory Pro wyznaczają nowe standardy zarówno przy wysokich, jak i niskich prędkościach obrotowych. W porównaniu do poprzedniego modelu, wydajność została ponownie zwiększona – zapewniając jeszcze skuteczniejsze chłodzenie przy minimalnym poziomie hałasu.



Ulepszenie wydajności w porównaniu do Liquid Freezer III: Liquid Freezer III Pro 360 jest wyposażony w zaawansowane wentylatory P12 Pro Premium PWM. Wyjątkowe cechy, takie jak zintegrowany wentylator VRM, przemyślane zarządzanie kablami oraz 38-milimetrowy radiator, są również obecne w serii Pro. Dzięki przesuniętemu systemowi montażu dla procesorów AMD i Intel, ARCTIC zapewnia dodatkowy wzrost wydajności.



Szeroka kompatybilność, różne rozmiary, długie przewody (240/280/360: 450 mm, 420: 500 mm) oraz możliwość indywidualnej regulacji sprawiają, że seria jest wszechstronna. Warianty z podświetleniem A-RGB w kolorach czarnym i białym dodają wizualnych akcentów każdej wysokowydajnej konfiguracji.



Liquid Freezer III Pro 360 oraz jego wersje Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB i Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (White) są już dostępne w sklepie internetowym ARCTIC, a także na Amazon, eBay i u wybranych partnerów w specjalnych cenach. Chłodzenia o rozmiarach 240, 280 i 420 mm pojawią się w sprzedaży w drugim kwartale 2025 roku.



Liquid Freezer III Pro 360, cena MSRP: € 129.99

Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB, cena MSRP: € 146.99

Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB (biały) cena MSRP: € 152.99









