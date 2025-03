Niedziela 30 marca 2025 The Last of Us Part II Remastered, premiera 3 kwietnia

Autor: Adam | źródło: TechPowerUp | 21:01 Główną premierą nadchodzącego tygodnia będzie remaster gry, która zadebiutowała na PS4 w 2020 roku. Pięć lat po swojej niebezpiecznej podróży przez postpandemiczne Stany Zjednoczone, Ellie i Joel osiedlili się w Jackson w stanie Wyoming. Życie w prężnie rozwijającej się społeczności ocalałych zapewniło im spokój i stabilizację, mimo nieustannego zagrożenia ze strony zainfekowanych oraz innych, bardziej zdesperowanych ocalałych. Gdy brutalne wydarzenie zakłóca ten spokój, Ellie wyrusza w bezlitosną podróż, by wymierzyć sprawiedliwość i odnaleźć ukojenie. Cena za ten tytuł w przedsprzedaży wynosi 219 zł.



Minimalne wymagania dla The Last of Us Part II Remastered to Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 1300X, pamięć 16 GB RAM oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 5500XT. Więcej informacji o grze na stronie Steam.









