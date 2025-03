Niedziela 30 marca 2025 Zalman P40 Prism - przestronna obudowa już dostępna w sprzedaży

Autor: Adam | 22:01 Główną cechą charakterystyczną modelu P40 Prism są trzy panele ze szkła hartowanego o grubości 4 mm. Ulokowano je na górze, na boku oraz z przodu, co sprawia wrażenie otwartości obudowy, szczególnie że nie ma tutaj widocznej ramki łączącej te panele. Całość w ryzach utrzymuje solidne trójkątne mocowanie wytrzymujące obciążenie do 35 kg, które gwarantuje bezproblemowy demontaż paneli bez użycia dodatkowych narzędzi.





Zalman P40 Prism to produkt skierowany do entuzjastów oczekujących dobrej cyrkulacji powietrza oraz wielu opcji montażowych. Obudowa posiada preinstalowany rotor ZM-AF120 z podświetleniem ARGB i dolny magnetyczny filtr przeciwkurzowy, a wewnątrz można zamontować m.in. kartę graficzną w położeniu wertykalnym oraz chłodzenie AiO 360 mm.



Obudowa oferuje również wszechstronne możliwości instalacji dodatkowych wentylatorów, co znacząco poprawia przepływ powietrza i chłodzenie komponentów. Dodatkowe wentylatory można zamontować w różnych miejscach obudowy:



• Z boku: trzy opcje montażowe 120mm / 240mm / 360mm

• Z tyłu: możliwość instalacji wentylatora 120mm



Dodatkowe wentylatory mogą być zainstalowane w celu efektywnego odprowadzania ciepła z tylnej części płyty głównej, co zapewnia optymalną temperaturę podczas intensywnej pracy systemu. Całość zapewnia także wygodne zarządzanie przewodami, bowiem na pokładzie nie zabrakło kilku gumowych przelotek oraz 33-milimetrowej przestrzeni do ukrycia kabli.



Nowa obudowa P40 Prism wykonana jest w formacie ATX Mid-Tower, a zatem jest przystosowana do obsługi płyt głównych ATX, mATX lub Mini-ITX. Model ten umożliwia montaż chłodzenia CPU o wysokości 165 mm i karty graficznej o długości 420 mm. Ponadto użytkownik zmieści w niej w sumie do 8 rotorów.







Obudowa ma wymiary 452 x 235 x 495 mm i waży 8,9 kg i zawiera w zestawie wspornik dla karty graficznej. Zalman P40 Prism dostępna jest w czarnym lub białym wariancie kolorystycznym w cenie ok. 300 zł.





