Środa 2 kwietnia 2025 TSMC zaczyna już prace nad procesem 1.4nm

Autor: Wedelek | źródło: TrendForce | 07:17 Ptaszki ćwierkają, że dwa zakłady produkcyjne TSMC są już gotowe do wytwarzania nowych chipów w litografii 2nm. Zaoszczędzony czas ma zostać wykorzystany na opracowanie i przetestowanie kolejnej technologii 1.4nm. Jednym z zakładów, który ma niebawem uruchomić testową mini linię w tym procesie ma być Fab 20 mieszczący się w Baoshan. W procesie dewelopmentu miałby mu asystować Fab 25, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to produkcja ma się rozpocząć w 2027 roku.



Mowa o tzw. „ryzykownej” produkcji, czyli takiej, w której uzysk sprawnych wafli będzie niski. Na tym etapie proces ten będzie się nadawać do produkcji testowej układów przed ich wdrożeniem do sprzedaży. Masowa produkcja rozpocznie się zapewne około rok później.





