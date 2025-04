Środa 2 kwietnia 2025 Intel potwierdza, premiera Panther Lake w drugiej połowie tego roku

Autor: Wedelek | źródło: WccfTech | 07:23 Intel potwierdził, że kolejna rodzina mobilnych procesorów dla klientów detalicznych o kodowej nazwie Panther Lake zadebiutuje pod koniec bieżącego roku. W tym miejscu trzeba pamiętać, że będzie to tzw. papierowa premiera, a same układy i bazujące na nich urządzenia pojawią się realnie dopiero na początku przyszłego roku. Panther Lake to pierwsze układy Intela wytwarzane w litografii Intel 18A. A przynajmniej częściowo, bo część GPU będzie najprawdopodobniej wytwarzana przez TSMC.



Najmocniejszy wariant ma być wyposażony w 6 rdzeni Performance bazujących na mikroarchitekturze Couguar Cove, 8 rdzeni Efficient Skymont oraz 12-rdzeniowy układ IGP Xe3 (Celestial) i NPU piątej generacji. TDP nowych procesorów ma wynosić od 15-45W.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.