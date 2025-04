Środa 2 kwietnia 2025 Procesory Ryzen 9000G "Strix Point" w 2. połowie 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:47 Według nowych informacji jesienią tego roku oferta procesorów AMD dla podstawki AM5 powiększy się o nowe procesory z wydajnym zintegrowanym układem graficznym. Nowością będzie seria Ryzen 9000G, wykorzystująca monolityczne układy krzemowe (APU) o nazwie kodowej "Strix Point". Procesory te aktualnie są oferowane tylko dla laptopów jako Ryzen AI serii 300, ale AMD przygotowało też ich wersję dla komputerów stacjonarnych. APU "Strix Point" mają łącznie 12 rdzeni x86 - w tym 4 rdzenie ZEN 5 oraz 8 rdzeni ZEN 5c, którym towarzyszy zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3.5, mający 16 bloków CU (1024 procesorów strumieniowych) i 16 MB pamięci podręcznej Infinity Cache.



Nowe procesory z serii Ryzen 9000G przesuną na niższe poziomy cenowe swoich bezpośrednich poprzedników, czyli sprzedawane obecnie procesory serii Ryzen 8000G z 8 rdzeniami ZEN 4 i zintegrowanymi układami graficznymi typu RDNA 3.





