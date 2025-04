Środa 2 kwietnia 2025 Świetne ceny na monitory MSI. Nie przegap takiej okazji!

Autor: Adam | 23:56 Szukasz nowego monitora? Świetnie się składa, bo do 19 kwietnia znajdziesz w Media Expert wyjątkowe modele MSI w obniżonych cenach. Wystarczy wykorzystać kod rabatowy L0104-190425. Sprawdź koniecznie, co to za sprzęt, bo takiej okazji nie możesz przegapić!









Monitor MSI Pro MP245G to propozycja, która zainteresuje zarówno osoby poszukujące uniwersalnego sprzętu do pracy, jak i okazjonalnych graczy. Jest to urządzenie o matrycy IPS, która oferuje szerokie kąty widzenia i naturalną reprodukcję barw. Ekran o przekątnej 23,8 cala oraz rozdzielczości Full HD (1920x1080 px) sprawia, że detale są dobrze widoczne zarówno podczas pracy z tekstem, jak i podczas oglądania materiałów multimedialnych.







Jedną z cech charakterystycznych tego monitora jest odświeżanie 100 Hz, które zapewnia płynniejsze wyświetlanie dynamicznych obrazów w porównaniu do tradycyjnych paneli 60 Hz. Warto wspomnieć także o czasie reakcji 1 ms (MPRT), co jest istotne dla osób grających w gry komputerowe o szybkim tempie akcji. Tego rodzaju parametry znacznie wpłyną na komfort użytkowania, szczególnie w warunkach, gdzie liczy się minimalizacja opóźnień i smużenia obrazu. To świetny sprzęt!



Design urządzenia jest stonowany i funkcjonalny. Prosta konstrukcja obudowy oraz wąskie ramki wokół ekranu będą plusem dla użytkowników, którzy cenią minimalistyczny wygląd sprzętu. Monitor wyposażono w podstawowe złącza, umożliwiające podłączenie różnych urządzeń – zarówno komputerów, jak i konsol do gier.



Skorzystaj z aktualnej promocji na MSI Pro MP245G w sklepie Media Expert. Oferta obowiązuje do 19 kwietnia 2025 roku i umożliwia zakup tego urządzenia w cenie 369 zł przy użyciu kodu promocyjnego L0104-190425. Sprawdź pod tym adresem.





Monitor MSI G322CQP to kolejna propozycja, która zainteresuje osoby poszukujące sprzętu o zaawansowanych parametrach. Wyposażony w zakrzywiony ekran VA o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości WQHD (2560x1440 px), oferuje szerokie pole widzenia i bardziej immersyjne wrażenia wizualne. Dzięki częstotliwości odświeżania 170 Hz oraz czasowi reakcji 1 ms (MPRT), monitor ten sprawdzi się w dynamicznych grach, gdzie liczy się płynność obrazu i minimalizacja opóźnień.







Urządzenie wyposażono w funkcje takie jak HDR Ready, które pozwalają na wyświetlanie obrazów o szerszym spektrum kolorów, oraz tryb Night Vision, który poprawia widoczność w ciemnych scenach. Dodatkowo, technologie Anti-Flicker i Less Blue Light mogą zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego korzystania z monitora.

Aktualnie model MSI G322CQP jest dostępny w świetnej cenie w sklepie Media Expert. Z kodem L0104-190425 do 19 kwietnia 2025 roku można go nabyć za 869 zł.



- - - - -









Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.