Środa 2 kwietnia 2025 Wielkanocne i wyścigowe promocje Lego w Media Expert! Nie zwlekaj i sprawdź szczegóły już teraz

Autor: Adam | 23:13 Do 20 kwietnia 2025 roku w Media Expert trwa promocja na zestawy LEGO, które mogą być idealnym pomysłem na wielkanocne prezenty. Szukasz wyjątkowego upominku, który nie będzie czekoladowym jajkiem? Odkryj ofertę prezentów LEGO na Wielkanoc. Od zajączka wielkanocnego po bolidy znanych aut. Oprócz tej promocji, jest także coś dla fanów F1. Już teraz wybierz swój zespół i zbuduj emocje zaklęte w klockach! Nowe zestawy LEGO z serii F1 mogą być doskonałym wyborem dla fanów wyścigów i konstrukcji. Oferta jest ważna do 31.12.2025 roku. W dalszej części artykułu zaprezentujemy po jednym zestawie ze wspomnianych dwóch promocji.



LEGO 31162 Creator 3w1 Uroczy króliczek to zestaw, który pozwala na zbudowanie jednego z trzech różnych modeli: królika, papugi lub foki. Dzięki tej funkcji może on zapewnić dłuższą zabawę i różnorodne możliwości budowania. Dzieci raz-dwa stworzą trzy urocze zwierzęce modele LEGO, a potem wymyślą z nimi ciekawe opowieści. Produkt jest odpowiedni dla dzieci lub kolekcjonerów lubiących klasyczne modele LEGO.







LEGO 77244 Speed Champions Bolid F1 Mercedes-AMG W15 to zestaw przeznaczony dla fanów wyścigów i motoryzacji. Model przedstawia bolid Formuły 1 inspirowany samochodami zespołu Mercedes-AMG. Dzięki szczegółowemu odwzorowaniu może być interesującym dodatkiem do kolekcji lub elementem zabawy. Bolid zespołu F1 Mercedes-AMG PETRONAS dla dzieci LEGO Speed Champions Bolid F1 Mercedes-AMG W15 umożliwia 10-latkom i starszym dzieciom zbudowanie, zabawę w wyścigi i eksponowanie modelu na półce.







Oba zestawy są ciekawymi propozycjami prezentów na święta, zwłaszcza dla miłośników LEGO. Pierwszy zestaw może spodobać się osobom lubiącym zwierzęta i kreatywne budowanie, natomiast drugi to propozycja dla fanów motorsportu.



Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





