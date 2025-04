Środa 2 kwietnia 2025 Mobilny RTX 5090 nie zachwyca wydajnością

Autor: Wedelek | źródło: Notebookcheck | 16:32 Prezentacja mobilnego GeForce RTX 5090 wzbudziła duże emocje wśród graczy, czemu nie ma się co dziwić. W końcu to najmocniejszy mobilny akcelerator zielonych, wyposażony w10496 jednostek CUDA, 328 TMU, 112 ROPów, 328 tensorów, 82 rdzenie RT, 64MB pamięci L2, 82x 128KB pamięci L1 (po bloku na SM) oraz 24GB pamięci VRAM (GDDR7, 256-bit, 896GB/s). Na papierze wygląda imponująco, ale przez stosunkowo niski budżet energetyczny (TDP 95W) mobilna karta będzie dużo słabsza od jej desktopowego odpowiednika. O ile?



Otóż z pierwszych testów Notebookcheck wychodzi na to, że mobilny GeForce RTX 5090 może być o 50 procent wolniejszy od swojego odpowiednika dla komputerów stacjonarnych i raptem o 10 – 15% mocniejszy od RTXa 5080 dla laptopów. Nie jest to jakaś duża wartość, zwłaszcza, że pomiędzy badanym modelem Schenker XMG Neo 16 z procesorem Ryzen 9 9955HX i RTXem 5090 a identyczną maszyną z RTXem 5080 jest ponad 800 euro różnicy w cenie.









