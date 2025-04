Środa 2 kwietnia 2025 Premiera Switcha 2 i nowego poziomu cenowego dla gier od Nintendo

Autor: Wedelek | źródło: Nintendo | 18:31 Nintendo zaprezentowało swoją nową konsolę o nazwie Switch 2, wzbudzając przy okazji falę kontrowersji. Kontrowersji związanych nie tyle ze sprzętem, bo o tym wiedzieliśmy już dużo przed premierą, a z grami. A precyzyjniej ujmując z ich cenami, które są bardzo wysokie. I tak za kolejnego Donkey Konga (Bananza) zapłacimy $70 w cyfrze, oraz $80 w pudełku, ale już za Mario Kart Wold przyjdzie nam wyłożyć $80 i $90. W Europie ceny będą te same, ale wyrażone w Euro, a więc dla nas jeszcze wyższe niż gdybyśmy brali pod uwagę dolary.



Dodatkowo większość gier z pierwszego Switcha, jeśli nie wszystkie, do lepszego działania będą wymagać płatnej aktualizacji. W cenie dostaniemy też odświeżony wygląd, czyli poprawione modele i lepszej jakości tekstury. Innymi słowy za ulepszoną wersję trzeba będzie dopłacić, podobnie jak u Sony. Warto przy tym zauważyć, że kattridże dla Switcha 2 będą wyglądać tak samo jak dla konsoli Switch pierwszej generacji, ale będą pomalowane na inny kolor.



Jeśli chodzi o samego Switcha 2, to ten będzie wyposażony w dedykowany SoC od Nvidii, 256GB dysk SSD, WiFi 6, 7.9-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, dwa złącza USB C, wyjście wideo 4K (w docku) oraz złącze na kadridże i karty pamięci SD Express (karty z niższym standardem nie będą wspierane). Z fajnych rzeczy trzeba też wymienić dodanie chłodzenia do docka i ulepszone jocony, które dostały przycisk do chatu (opcja tylko w abonamencie), magnetyczne mocowanie i sensory pozwalające zamieniać je w myszkę. Na razie nie wiadomo czy tradycyjne gryzonie też będą obsługiwane.



Całość uzupełnia bateria na 2-6h grania, system HD Rumble 2, oraz akcelerometr, żyroskop i czujniki oświetlenia. Z Joy Connami konsola ma ważyć około 0,53kg. Jeśli chodzi o wydajność, to należy spodziewać się, że nowa konsola Nintendo uplasuje się gdzieś pomiędzy PS4 a PS4 Pro. Cena około 2000zł.









