Środa 2 kwietnia 2025 Komputery z 8-rdzeniami i 32GB są coraz popularniejsze

Autor: Wedelek | źródło: Valid x86 | 18:42 Lubicie statystyki? Nie? No to mam dla Was kilka 😉Pochodzą one ze strony Valid x86, a ich źródłem są dane sczytywane z aplikacji CPU-Z. Ponieważ korzystają z niej głównie entuzjaści, więc nie oddają one w pełni sytuacji panującej na rynku, ale dobrze pokazują tendencje. Szczególnie wśród graczy. A wynika z nich, że w ostatnich czterech latach drastycznie wzrósł odsetek konfiguracji z 32GB pamięci RAM. Jest ich już więcej niż tych 16GB. Mówimy oczywiście cały czas jedynie o użytkownikach CPU-Z.



Jeśli chodzi o karty graficzne to widać wzrost udziałów Radeonów. Nie jest on jakiś drastyczny, ale widać wyraźnie korzystny dla AMD trend. Również na rynku CPU widać coraz większą ilość jednostek 8-rdzeniowych. Jest ich już wyraźnie więcej niż 4-rdzeniowych CPU, ale też mniej niż 6-rdzeniowych.



Statystyki opisywane w tym newsie zostały pozyskane ze strony: https://valid.x86.fr/statistics.html









