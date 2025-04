Środa 2 kwietnia 2025 Poznaliśmy ceny RTXa 5060Ti, RTX 4060 najchętniej kupowaną kartą Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 18:45 Nvidia przygotowuje się na premierę kolejnego akceleratora z serii RTX 5xxx. Będzie nim model GeForce RTX 5060Ti, wyposażony w GPU Blackwell GB206-300 z 36 blokami SM, co daje 4608 rdzeni CUDA, oraz pamięć VRAM GDDR7 28Gb/s (128-bit, 448GB/s), której będzie, w zależności od modelu 8GB lub 16GB. Jeśli chodzi o ceny, to mają się one plasować na poziomie $399 i $499, w zależności od tego na jaką wersję klient się zdecyduje. Karta ta pojawi się jeszcze w tym miesiącu i ma szansę zostać jedną z najpopularniejszych kart Nvidii.



Na razie tę palmę dzierży model RTX 4060 z 8GB VRAMu. Karta ta niedawno zdetronizowała RTXa 3060, który przez długi czas utrzymywał się na podium najchętniej kupowanych akceleratorów.









