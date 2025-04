Poniedziałek 7 kwietnia 2025 Nvidia udostępnia pełen kod źródłowy bibliotek PhysX

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 07:02 W 2018 roku Nvidia udostępniła w ramach licencji Open Source biblioteki Nvidia PhysX z tym, że nie w całości. Brakowało między innymi kodu źródłowego odpowiedzialnego za symulację kernela GPU i wykorzystanie w pełni technologii CUDA do symulacji fizyki w grach. Sytuacja ta zmieniła się dopiero teraz wraz z wydaniem nowego SDK dla PhysX, który wreszcie oddaje w ręce deweloperów pełen kod źródłowy, wraz z dodatkowymi rozwiązaniami, takimi jak biblioteki Flow SDK.



Kod źródłowy i biblioteki PhysX SDK są dostępne do pobrania z GitHuba. Jest on aktualnie dystrybuowany w ramach licencji BSD-3.





