Poniedziałek 7 kwietnia 2025 Radeon RX 9070 po modyfikacji BIOSu wyprzedził RX 9070 XT

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 07:16 (1) Radeony RX 9070 i RX 9070 XT bazują co prawda na tych samych rdzeniach graficznych Navi 48, ale z inną liczbą aktywnych bloków typu Compute, przez co model z XT w nazwie jest około 10-13% wydajniejszy. A gdyby tak udało się odblokować nieaktywne jednostki? Przecież pozostałe elementy karty są w zasadzie takie same, a w przeszłości już się takie manewry się udawały. Niestety, póki co taka sztuka się nie udała, co nie znaczy, że próby nie są podejmowane. Na razie moderom udało się przygotować spreparowany BIOS, który znacząco podnosi TGP a co za tym idzie wydajność.



Po zainstalowaniu niestandardowego BIOSu zegary GPU wzrastają z poziomu 2140-2610 MHz do 2480-3030 MHz, przy jednoczesnym podniesieniu TGP z 220W do 317W. Jeśli chodzi o przyrost mocy to ten jest na tyle duży, że zmodowany model RT 9070 wyprzedza fabryczny model RT 9070 XT o kilka procent.



Trzeba tylko pamiętać, że model XT ma 3 wtyczki 8-pin podczas gdy RX 9070 ma ich tylko dwie sztuki, więc przy bardzo wysokim OC może ucierpieć stabilność takiej karty.









K O M E N T A R Z E

@temat (autor: Mariosti | data: 7/04/25 | godz.: 15:24 )

2x8pin + 16xPCI-E slot bez problemu wystarcza na 375W, a wiemy też doskonale że te 6 i 8 pin złącza zasilania mają ogromny margines bezpieczeństwa, także zapewne nawet jakby karta pociągnęła 500W to też nie byłoby problemu.



