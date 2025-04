Poniedziałek 7 kwietnia 2025 TLOU II: Remastered za darmo przy zakupie niektórych monitorów MSI

Autor: Wedelek | źródło: MSI | 07:35 MSI ogłosiło nawiązanie współpracy z Sony. W jej ramach przy zakupie wybranych monitorów MSI, w tym najnowszych modeli QD-OLED gracze otrzymają darmową, cyfrową kopię The Last of Us Part II Remastered. Niestety na ten moment nie znamy żadnych szczegółów tej oferty. Te mają zostać ujawnione w przeciągu najbliższych tygodni. Producent chwali się, że monitory te zapewniają wysoki kontrast, głęboką czerń i żywe kolory.





