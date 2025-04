Poniedziałek 7 kwietnia 2025 To już pewne, RTXy 5060, 5060 Ti i 5050 z szyną 128-bit

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 07:38 (2) W zeszłym miesiącu pojawiły się pierwsze doniesienia o projektach płyt drukowanych PG152, które są bezpośrednio związane z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 i RTX 5050 opartymi na architekturze "Blackwell". Przecieki te sugerowały, że całe trio dostanie 128-bitową magistralę pamięci, co nie przypadło do gustu graczom. Społeczność nie kryła niezadowolenia licząc na jakiś postęp względem Ada Lowelance i zastosowanie 192-bitowego interfejsu danych. Mimo to część komentujących wciąż wierzy, że dotychczasowe przecieki te się nie sprawdzą.



Wiara ta zdaje się być silna nawet pomimo tego, że dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z kolejnym wyciekiem, tym razem pełnej specyfikacji, w którym również wspominano o 128-bitowym interfejsie. Są to jednak płonne nadzieje, zwłaszcza w świetle najnowszych doniesień.



Portal VideoCardz podał bowiem kolejny dowód wskazujący na zastosowanie przez Nvidię magistrali pamięci o szerokości 128 bitów w płytach PG152. Są to manifesty przewozowe, w ramach których transportowano towar opisany jako "PG152 SKU 25" i "PG152 SKU 10”. Tym samym mamy już w zasadzie 100% potwierdzenie, że tańsze RTXy będą bazować na znacznie krótszej szynie niż ich drożsi bracia.



Nie oznacza to jednak, że nie odczujemy żadnego skoku wydajności względem serii RTX 4xxx. Wręcz przeciwnie i dzięki zastosowaniu nowszych pamięci GDDR7 przepustowość wzrośnie z 288,0 GB/s znanego z poprzedniej generacji do 448,0 GB/s w nowej.









