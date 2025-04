Środa 9 kwietnia 2025 Obraz 4K i dźwięk Dolby Atmos w niższej cenie - Panasonic TV-55W95AEG z atrakcyjnym rabatem

Autor: Adam | 16:51 Do 21 kwietnia na telewizor PANASONIC TV-55W95AEG obowiązuje niższa cena, w której z kodem R0404-210425 można go nabyć za rabatem. Dodatkowo ten produkt bierze udział w promocji, w której masz szansę uzyskać kod na kolejne zakupy o wartości 2 rat, a także dostać rabat 20% na kontroler Xbox, używając kodu P-22689.



Co warto wiedzieć o tym modelu? Telewizor Panasonic TV-55W95AEG łączy technologię MiniLED z rozdzielczością 4K i odświeżaniem 144 Hz, co sprawia, że sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów, jak i w grach. Urządzenie pracuje na platformie Fire TV, oferując szeroki dostęp do popularnych aplikacji i serwisów streamingowych. Poniżej opowiadamy więcej o specyfikacji i atutach tego sprzętu.



Panasonic TV-55W95AEG to 55-calowy telewizor wykorzystujący technologię podświetlenia MiniLED. Rozwiązanie to pozwala na bardziej precyzyjne sterowanie jasnością w poszczególnych strefach ekranu. Efektem ma być lepszy kontrast i głębsza czerń w porównaniu do klasycznego podświetlenia LED. W praktyce technologia ta może przyczynić się do poprawy jakości obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.



Ekran o przekątnej 55 cali pracuje w rozdzielczości 4K Ultra HD, czyli 3840 na 2160 pikseli. Dzięki temu możliwe jest odtwarzanie materiałów w wysokiej szczegółowości. Telewizor wspiera standard HDR, a dokładniej Dolby Vision, HDR10 oraz HLG. Dolby Vision zapewnia dynamiczne dopasowywanie jasności i kolorów do konkretnej sceny. HDR10 to standard szeroko wspierany w grach i streamingu, a HLG jest formatem wykorzystywanym w transmisjach telewizyjnych.







Platforma Fire TV, na której działa ten model, oferuje dostęp do licznych aplikacji takich jak Netflix, YouTube, Prime Video czy Disney+. Interfejs jest oparty na systemie Android, jednak rozwijany niezależnie przez Amazon. Użytkownik może dostosować ekran główny, korzystać z wyszukiwarki głosowej Alexa i kontrolować inne urządzenia inteligentnego domu. Dodatkową opcją jest możliwość sparowania telewizora z urządzeniami Echo w celu rozszerzenia funkcji głosowych.



Z punktu widzenia dźwięku, model Panasonic TV-55W95AEG wyposażony został w system audio kompatybilny z Dolby Atmos. W połączeniu z odpowiednim materiałem źródłowym możliwe jest uzyskanie efektu przestrzennego brzmienia. Wbudowane głośniki obsługują również inne formaty dźwięku, ale przy bardziej wymagających produkcjach warto rozważyć zewnętrzny system kina domowego lub soundbar.



Design urządzenia utrzymany jest w minimalistycznym stylu. Ramki są cienkie, co podkreśla ekran i skupia uwagę na treści. Obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego z elementami metalicznymi, a nóżki rozmieszczone są na skrajnych końcach obudowy. Montaż na ścianie jest możliwy dzięki obsłudze standardu VESA.



Ważną informacją jest promocja trwająca w sklepie Media Expert. Do 21 kwietnia 2025 roku telewizor Panasonic TV-55W95AEG można zakupić w cenie 4999,99 zł. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999,00 zł) Aby skorzystać z oferty, należy podczas zakupu użyć kodu rabatowego R0404-210425. Promocja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przy zakupach online, o ile produkt jest dostępny.



Zastosowanie MiniLED, częstotliwość 144 Hz i obecność platformy Fire TV sprawiają, że model ten jest interesującą propozycją dla użytkowników szukających uniwersalnego telewizora do oglądania filmów, grania i korzystania z usług streamingowych. Z kolei wsparcie dla formatów Dolby i HDMI 2.1 sprawia, że sprzęt jest przystosowany do pracy z nowoczesnymi urządzeniami zewnętrznymi. Przed zakupem warto zapoznać się z dokładną specyfikacją i sprawdzić, czy oferowane funkcje odpowiadają Twoim potrzebom.





Materiał powstał w ramach płatnej współpracy ze sklepem MediaExpert





