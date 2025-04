Środa 9 kwietnia 2025 Nowe RTXy 5060Ti będą trochę tańsze niż sugerowały przecieki

Autor: Wedelek | źródło: ITHome | 07:13 Jak już wiecie NVIDIA zapowiedziała na 16 kwietnia premierę karty graficznej GeForce RTX 5060 Ti. Nowy akcelerator trafi do sprzedaży w dwóch wersjach różniących się ilością pamięci VRAM. Dotychczasowe przecieki sugerowały, że zieloni wycenią nowe karty podobnie jak generację RTX 4xxx, czyli $399 i $499 ale dziś możemy już powiedzieć, że sugerowane ceny będą trochę niższe. I tak za model z 8 GB będzie trzeba zapłacić 379 dolarów, a za 16 GB 429 dolarów. Oczywiście zakładając, że uda nam się takiego referenta wyhaczyć



Oba warianty będą bazować na GPU GB206-300 (litografia TSMC 5 nm), który oferuje 4608 rdzeni CUDA, 36 rdzeni RT oraz 144 jednostek Tensor. Do tego dojdzie pamięć GDDR7 o przepustowości 448 GB/s. Bazowy zegar GPU zostanie ustawiony na 2407 MHz, a w trybie Boost ma on wzrosnąć do 2572 MHz. Deklarowany pobór mocy to 180 W, a do zasilania karty posłuży pojedyncza, 16-pinowa wtyczka.





