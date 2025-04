Środa 9 kwietnia 2025 TSMC może zapłacić nawet miliard dolarów kary za łamanie sankcji

Autor: Wedelek | źródło: Reuters | 07:16 Tajwański gigant półprzewodników TSMC, może zostać ukarany przez Departament Handlu USA grzywną przekraczającą miliard dolarów za dostarczenie chipów AI firmie Huawei. Kara wynika z naruszenia amerykańskich przepisów eksportowych, które zakazują sprzedaży produktów zawierających technologie z USA firmom z czarnej listy handlowej, takiej jak Huawei. Sprawa jest tym ciekawsza, że TSMC najprawdopodobniej nie było świadome, że łamie prawo.



Sporne chipy zostały bowiem wyprodukowane i dostarczone chińskiej firmie Sophgo, która okazała się nieoficjalnym pośrednikiem dla Huawei. Dochodzenie ujawniło, że TSMC mogło dostarczyć w ten sposób chińskiemu gigantowi około 3 milionów chipów, które potem zostały użyte w procesorach Ascend 910B od Huawei.



Jak podaje Reuters TSMC zaprzestało już współpracy z Sophgo i innymi podejrzanymi firmami, a także zadeklarowało pełną współpracę z władzami USA w celu wyjaśnienia sytuacji. Rzecznik TSMC zapewnił również, że firma przestrzega prawa i od września 2020 roku nie dostarcza produktów Huawei.



Pytanie tylko czy to wystarczy by uniknąć kary. Historia Seagate, który w podobnej sprawie został ukarany grzywną w wysokości 300 milionów dolarów za sprzedaż dysków o wartości 1,1 miliarda dolarów pokazuje, że TSMC niekoniecznie musi „ujść na sucho”.





